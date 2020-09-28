- Romanya'da seçimlerden önce hayatını kaybeden belediye başkanı yeniden seçildi - Son Dakika

- Romanya'da seçimlerden önce hayatını kaybeden belediye başkanı yeniden seçildi

BÜKREŞ - Romanya'da seçimler öncesi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden Deveselu Belediye Başkanı Ion Aliman, halk tarafından yeniden belediye başkanı seçildi.

Romanya'nın Olt iline bağlı Deveseulu kasabasının Belediye Başkanı Ion Aliman, 17 Eylül'de başkent Bükreş'te Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün yapılan yerel seçimlerde oy pusulalarının önceden basılmış olması nedeni Aliman'ın da adı yer aldı. Bölge halkı, Aliman'ın görevi boyunca iyi bir iş çıkardığını ve ölümünden sonra da zaferi hak ettiğini dile getirerek, dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde Aliman'ı yeniden belediye başkanı seçti. Seçim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Aliman'ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Deveselu'da oyların yüzde 64'ünü aldığı aktarıldı.

Bölge halkı seçimin ardından Başkan Aliman'ın mezarına giderek mum yaktı. Vatandaşlar, "Bu senin zaferin" ve "Bizimle gurur duyacağını biliyoruz. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı. Bir vatandaş ise, "Bizim için gerçek bir belediye başkanıydı. Köyün tarafını tuttu, tüm kanunlara saygı duydu. Bir daha onun gibi bir belediye başkanı göreceğimizi sanmıyorum" dedi.