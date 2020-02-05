Romanya'da Sri Lankalı işçileri protesto eden Macar azınlık kasabası tartışma konusu oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Romanya'da Sri Lankalı işçileri protesto eden Macar azınlık kasabası tartışma konusu oldu - Son Dakika Dünya

Romanya'da Sri Lankalı işçileri protesto eden Macar azınlık kasabası tartışma konusu oldu

46 dakika önce

Romanya'da 5 bin nüfuslu bir kasabada yaşayan 350 kişi, yerel fırında 2 Sri Lankalı işçinin çalıştırılmasını protesto etmek amacıyla toplandı. Rumen yetkililer ayrımcılık ve nefrete teşvik suçlamasıyla inceleme başlattı

Romanya'da Sri Lankalı işçileri protesto eden Macar azınlık kasabası tartışma konusu oldu, System.String[]

Romanya'da 5 bin nüfuslu bir kasabada yaşayan 350 kişi, yerel fırında 2 Sri Lankalı işçinin çalıştırılmasını protesto etmek amacıyla toplandı. Rumen yetkililer ayrımcılık ve nefrete teşvik suçlamasıyla inceleme başlattı.


Ülkenin orta kısmında bulunan ve çoğunlukla Macar asıllı azınlığın yaşadığı Ditrau kasabasındaki bir ekmek fabrikasında çalışan 2 Sri Lankalı işçi, tartışmaların odağı oldu. İşçilerin çalışma izinlerinin bulunmasına rağmen kasaba sakinlerinden bazıları, bu durumun güvenlik ve geleneklerini tehdit ettiğini iddia etti.

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Romanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:09 
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