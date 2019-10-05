Son Dakika Haberleri: Romanya'da trafik kazası: 10 ölü, 7 yaralı
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Romanya'da trafik kazası: 10 ölü, 7 yaralı

40 dakika önce

Romanya'nın güney kesimindeki Ialomia ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Romanya'da trafik kazası: 10 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Romanya'nın güney kesimindeki Ialomia ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Romanya'nın güney kesimindeki Ialomia ilinde sabaha karşı minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişiden 4'ünün durumunun ciddi olduğu, hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Kazanın meydana geldiği yolun kapatıldığı ve olay yerine 40 itfaiyecinin sevk edildiği belirtildi. - BÜKREŞ

Romanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:44 Kaynak: İHA
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