Son Dakika Haberleri: - Romanya'da Trafik Kazası: 10 Ölü, 7 Yaralı
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- Romanya'da Trafik Kazası: 10 Ölü, 7 Yaralı

1 saat önce

- Romanya'da trafik kazası: 10 ölü, 7 yaralıBÜKREŞ - Romanya'nın güney kesimindeki Ialomia ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

- Romanya'da trafik kazası: 10 ölü, 7 yaralı

BÜKREŞ - Romanya'nın güney kesimindeki Ialomia ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Romanya'nın güney kesimindeki Ialomia ilinde sabaha karşı minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişiden 4'ünün durumunun ciddi olduğu, hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Kazanın meydana geldiği yolun kapatıldığı ve olay yerine 40 itfaiyecinin sevk edildiği belirtildi.

- Romanya'da Trafik Kazası: 10 Ölü, 7 Yaralı

Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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