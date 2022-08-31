Avrupa, rekor kıran sıcakların yol açtığı kuraklıkla boğuşuyor. Aşırı sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi ve yağmur yağmaması sonucu nehir ve göllerin su seviyelerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Toplam 10 ülkeden geçen Tuna Nehri'nin su seviyesinde yaşanan düşüş, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Nehrin Romanya'nın Zimnicea köyünden geçen bölümünde su miktarı son yılların en düşük seviyesine düştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Romanya'daki Tuna Nehri'nde son yılların en düşük su seviyesi - Son Dakika

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