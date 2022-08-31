Romanya'daki Tuna Nehri'nde son yılların en düşük su seviyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Romanya'daki Tuna Nehri'nde son yılların en düşük su seviyesi

31.08.2022 15:54

Romanya'da Tuna Nehri'ndeki su seviyesi son yılların en düşük seviyesine düştü.

Romanya'da Tuna Nehri'ndeki su seviyesi son yılların en düşük seviyesine düştü.

Avrupa, rekor kıran sıcakların yol açtığı kuraklıkla boğuşuyor. Aşırı sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi ve yağmur yağmaması sonucu nehir ve göllerin su seviyelerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Toplam 10 ülkeden geçen Tuna Nehri'nin su seviyesinde yaşanan düşüş, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Nehrin Romanya'nın Zimnicea köyünden geçen bölümünde su miktarı son yılların en düşük seviyesine düştü.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde bölgedeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemilerin, Bulgaristan-Romanya sınırında beklemesi gerektiğini bildirmişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Kaynak: İHA

Tuna Nehri, Romanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'daki Tuna Nehri'nde son yılların en düşük su seviyesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:39 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:28 Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu
14:25 Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:19:45. #1.13#
SON DAKİKA: Romanya'daki Tuna Nehri'nde son yılların en düşük su seviyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement