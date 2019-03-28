Romanya'da Türkiye Rüzgârı

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında etkinlikler gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin yurt dışında kapsamlı bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda başlattığı "Türkiye Haftaları"nın ilki Bükreş'te 3 – 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Ülkemizin farklı özelliklerinin tanıtılmasının amaçlandığı "Türkiye Haftası" ile farklı mekân, farklı ses ve renkler ile dünyada bir Türkiye etkisi oluşturulması hedefleniyor.

Göbeklitepe: İnsan ve Hayat

2019 Göbeklitepe yılı kapsamında "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" ana temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler çerçevesinde, farklı ve prestijli mekânlarda birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlik serisine, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği, Türk İş Adamları Derneği, Romanya Kültür Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilecek etkinliklerin açılışı 3 Nisan'da Türkiye Resepsiyonu ile başlayacak.

Bilinenin ötesinde tarihteki en eski anıt unvanını alan Göbeklitepe, insanlığın gelişmesindeki rolüyle tarihin sıfır noktasını teşkil ediyor. Tahılın işlenmeye başlanması ve hayal gücünün ötesinde çağlar aşan tasarımlarıyla Göbeklitepe, binlerce yıl öteden günümüz medeniyetine adeta göz kırpıyor. Bereketli Hilal'in içerisinde yer alan, tarihteki ilk kentlerin, bürokrasinin, yazının ve devletin ortaya çıktığı Göbeklitepe'nin tarih yolculuğundan ilham alarak Anadolu coğrafyasının insan ve hayat yolculuğu Türkiye Haftası aracılığıyla dünyayla paylaşılıyor.

Dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, yerleşik hayata geçişin sembolü kabul edilen, dünyanın bilinen en eski kalıntılarından olan Göbeklitepe'yi merkeze alan ve "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" ana temasıyla 2019 yılı boyunca; Romanya-Bükreş, Hırvatistan-Zagreb, İspanya-Madrid, Arnavutluk-Tiran, Lübnan-Beyrut, Sırbistan-Belgrad, Ukrayna-Kiev, Rusya St. Petersburg, Tunus-Tunus'ta "Türkiye Haftaları" gerçekleştiriyor.