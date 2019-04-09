Romanya'da Türkiye Rüzgarı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İkinci günde 61-74-86-92 ve 125 kilolarda eleme ve çeyrek final maçları yapıldı.



Ülkemizi 61 kiloda temsil eden Recep Topal ilk maçında Rus Magomedrasul Idrisov'u 11-9 yenerek çeyrek finale çıktı. Recep Topal ikinci maçında Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan'a mağlup oldu.



86 kiloda Fatih Erdin Ukraynalı rakibi Mraz Dzhafarian'ı 1 dakika 39 saniyede 10-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Finlandiya'dan Ville Tapani Heino'yu 8-0 yenen Fatih Erdin yarı finalde güreşme hakkını elde etti.



92 kiloda İbrahim Bölükbaşı Avusturya'dan Dominic Klaus Peter'i 6-0 mağlup ederek geldiği çeyrek finalde Bulgar güreşçi Akhmed Adamovitch'i 6-0 yendi ve yarı finalist oldu.



74 kiloda Yakup Gör ilk maçında İsrail'den Hanoc Rachamin karşısında minderden 10-0 teknik üstünlükle galip ayrılarak ikinci tura yükseldi. Yakup Gör ikinci maçında Gürcü rakibi Avtandil Kentchadze'ye mağlup oldu. Ülkemizi 125 kiloda temsil eden Taha Akgül ilk maçında Rumen güreşçi Rares Daniel Chintoan'ı 7-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Akgül, ikinci karşılaşmasında Ermeni



Andrik Galstyan'ı 11-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçları saat 17: 00'de yapılacak.



Akşam seansında 3 altın, 1 bronz maçı var



Milli sporcular Avrupa Güreş Şampiyonası'nda akşam seansında 3 altın, 1 bronz madalya mücadelesi verecek. 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Müslim Sadullaev ile, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan Avrupa Dünya Şampiyonu Azerbaycanlı Hacı Aliyev ile, 70 kiloda Mustafa Kaya da Azerbaycan'dan Aghahuseyn Mustafayev ile altın madalya maçına çıkacak. 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu ise bronz madalya için Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi ile karşılaşacak. Finaller 18: 00'da başlayacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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