Açıklamada ayrıca, Bükreş YEE tarafından açılan stantta Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin tadına bakıldığı da ifade edildi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rumen Çocuklara Yardım Vakfı ortaklığında, yetim ve mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.