Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü - Son Dakika
Üye Girişi

Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü

21.07.2022 19:14
Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rumen Çocuklara Yardım Vakfı ortaklığında, yetim ve mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rumen Çocuklara Yardım Vakfı ortaklığında, yetim ve mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamada, etkinlikte çocukların, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğu belirtildi.

Çeşitli sportif etkinlikler ve oynanan oyunlarla çocukların doyasıya eğlendiği belirtilen açıklamada, ebru sanatının inceliklerini ebru sanatı öğretmeni Rodica Parvan'dan öğrenen çocukların, kendi ebrularını yapma imkanı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Bükreş YEE tarafından açılan stantta Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin tadına bakıldığı da ifade edildi.

YORUMLAR
500
Göztepe Yunus'u aldı, Ekrem sırada Göztepe Yunus'u aldı, Ekrem sırada
Kaynak: AA

Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 19:14:28. #1.12#
SON DAKİKA: Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement