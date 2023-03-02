Romanya'da Yıllardır Süren Türk Restoranı Başarısı - Son Dakika
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Romanya'da Yıllardır Süren Türk Restoranı Başarısı

02.03.2023 16:47
Romanya'da Yıllardır Süren Türk Restoranı Başarısı

Dristor Döner ve Dristor Kebap, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 1999 yılından beri Türk mutfağının lezzetleriyle misafirlerine hizmet veriyor.

Dristor Döner ve diğer bir sevilen lezzet Dristor Kebap, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 1999 yılından beri hizmet veren iki değerli lezzet markasıdır. Markanın kıymeti, aile kurumunun etik değerleri ile şekillenmesinden gelmektedir çünkü Mustafa Pakcan, Dristor Kebap markasını oğulları ile kurarak bugünlere dek büyütme hedefini gözetmiş, Oğulları Ahmet Uğur Pakcan ve Kazım Fatih Pakcan ile beraber Dristor Kebap yolculuğu sürmektedir.

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Mersin'li bir ailenin oğlu olan Ahmet Uğur Pakcan, Marmara Hukuk mezunu ve aynı zamanda İstanbul Barosu avukatıdır. Baba mesleğini devam ettirmeye karar vermiş, 1999 yılında Romanya'ya gelip restoran açarak aile fertleri ile dönercilik yapmaya başlamıştır. Pakcan'a göre restoran sektöründeki başarılarının temelinde ekip çalışması yatıyor. Dürüstlük ve disiplin ile ilerleyen çalışmalar Dristor Kebap'a yıllar içinde başarıyı getirmiş.

Romanya'da Yıllardır Süren Türk Restoranı Başarısı

12 ŞUBESİ BULUNUYOR

Türk mutfağının ve damak tadının vazgeçilmez lezzetlerinden olan döneri Romanyalılarla buluşturan Dristor Döner 1999 yılında kurulduğunda küçük bir dükkân olarak gıda sektörüne adımını atmış ve bugün 12 şubesiyle Romanya'nın gıda sektöründe bir numara olmayı başarmıştır. Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan Dristor Döner ve Dristor Kebap markasının hedefi, var olan kalitesini her geçen gün bir üst düzeye taşıyarak şubelerin performanslarını artırmak.

Romanya'da Yıllardır Süren Türk Restoranı Başarısı

SON YILLARIN FAVORİSİ

Kurulduğu günden bugüne dek kalitesinden ve lezzetinden bir şey kaybetmeyen Dristor Kebap ve Dristor Döner, küçük bir kebap dükkânı olarak başladıkları sektöre bugün Bükreş'in en popüler AVM'lerinde ve sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda yer alıyor. Son yıllarda oluşan mağaza ve perakendecilik sektöründeki yenilikleri sürekli takip eden ve bu yeniliklere ayak uydurmayı başarabilen markanın bu anlamda başarılı bir ivme kazandığı görülüyor.

Romanya'da Yıllardır Süren Türk Restoranı Başarısı

TÜRK MUTFAĞINI HER GEÇEN GÜN DAHA İLERİ TAŞIYOR

Tüm mağazalarının bulunduğu lokasyonları özenle, titizlikle seçen restoran zinciri bu yönüyle her geçen gün daha fazla ziyaretçinin Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tercih etmelerine olanak sağlıyor. Steakhouse ve Dristor Kebap restoranları olarak herkesin damak zevkine uygun şekilde hazırlanan et ve kebap türlerini eşsiz sos ve sunumlarla zenginleştirerek misafirlerinin beğenisine sunan Dristor Kebap ve Dristor Döner misafirlerini büyük bir keyifle ağırlamaya devam ediyor.

Romanya'da Yıllardır Süren Türk Restoranı Başarısı
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