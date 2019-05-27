Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi
2 saat önce
Romanya’da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki iktidar partisi Sosyal Demokratlar (PSD) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ikinci gelerek seçimlerin kaybedenleri arasında yer aldı. AP seçimlerinin yanı sıra Romanya'da halk, hükümetin yargıdaki yetkisinin azaltılmasına yönelik referanduma gitti.
Romanya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:53
'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki iktidar partisi Sosyal Demokratlar (PSD) Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde ikinci gelerek seçimlerin kaybedenleri arasında yer aldı.
Son genel seçimlerde yüzde 46 oyla seçilen PSD hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve tepki çeken yargı reformları ile AP seçimlerinde yüzde 24,8 oy alarak sadece 9 koltuk garantiledi.
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