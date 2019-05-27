Son Dakika Haberleri: Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi

Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi

2 saat önce

Romanya’da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki iktidar partisi Sosyal Demokratlar (PSD) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ikinci gelerek seçimlerin kaybedenleri arasında yer aldı. AP seçimlerinin yanı sıra Romanya'da halk, hükümetin yargıdaki yetkisinin azaltılmasına yönelik referanduma gitti.

Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi, System.String[]
Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki iktidar partisi Sosyal Demokratlar (PSD) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ikinci gelerek seçimlerin kaybedenleri arasında yer aldı.

Son genel seçimlerde yüzde 46 oyla seçilen PSD hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve tepki çeken yargı reformları ile AP seçimlerinde yüzde 24,8 oy alarak sadece 9 koltuk garantiledi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:53 
Avrupa, Romanya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Liginde Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde 3 Türk Kökenli Aday Milletvekili Seçildi Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]