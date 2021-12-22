Romanya'da "Yunus Emre" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve bu senenin "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te anma etkinliği düzenledi.

Bükreş YEE tarafından düzenlenen anma etkinliği, Bükreş'te 1808'de inşası tamamlanmış ve 1812'de Osmanlı-Rus devletleri arasında imzalanan Bükreş Antlaşması'na ev sahipliği yapmış tarihi Manuk Han'da yapıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin beslendiği kaynakların derinliği ve geçmişine değindi.

Pek çok mutasavvıfın, gönül erinin Anadolu topraklarından çıktığını vurgulayan Aramaz, ırkçılığın, kendinden olmayanın dışlandığı bir dünyada Yunus Emre gibi birleştirici bir değerin mesajlarının bütün dünyaya ilham olacağını ifade etti.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız da dünyanın pek çok yerinde YEE tarafından Yunus Emre üzerine birçok etkinlik yapıldığını belirterek, Romenceye çevrilen Yunus Emre şiirlerini de sevenleriyle buluşturduklarını anlattı.

Yıldız, çok yakında Romence bir Yunus Emre albümü çıkaracaklarını söyleyerek, "Çağımızın Yunuslarını yetiştirmek ve onlara ulaşabilmek adına şiir besteleme çalışmalarında sona geldik ve stüdyo kayıtlarına başlayacağız." dedi.

Türk kahvesi ve çayı ikramı

Etkinliğe, Büyükelçilik çalışanları, yerel Romen yetkililer, Romen vatandaşları, Romanya'da yaşayan Türk ve diğer ülke vatandaşları katıldı.

Yunus Emre'nin Romenceye çevrilmiş şiirlerinin, Romanya'nın ses ve tiyatro sanatçıları Oana ve Cesar Ghioca tarafından okunduğu etkinlikte, Daniel Mircea Pop tarafından Romenceye uyarlanarak bestelenen Yunus Emre'nin "Dertli Dolap" isimli şiiri de seslendirildi.

Etkinlikte, "5 Aralık Türk Kahvesi Günü" ve "15 Aralık Dünya Çay Günü" vesilesiyle misafirlere Türk kahvesi ve çay ikram edildi.