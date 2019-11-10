Son Dakika Haberleri: Romanya'dan Galatasaray'ı üzen Florin Andone açıklaması!
Son Dakika Spor Romanya'dan Galatasaray'ı üzen Florin Andone açıklaması!

Romanya'dan Galatasaray'ı üzen Florin Andone açıklaması!

7 saat önce

Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçın henüz 9. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Florin Andone için Romanya'dan açıklama geldi.

Romanya'dan Galatasaray'ı üzen Florin Andone açıklaması!, System.String[]

Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçın henüz 9. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Florin Andone için Romanya'dan açıklama geldi.


Romanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.


Federasyonun açıklamasında "Bu şartlar altında maalesef Andone, Romanya'nın İsveç ve İspanya ile yapacağı maçların kadrosundan çıkartıldı. Futbolcunun ne kadar oynamayacağı Türkiye'de çekileceği MR sonucu sonrası belli olacak." sözleri kullanıldı.


Galatasaray, Romanya, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:26 
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