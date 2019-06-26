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Romanya'dan gelip Türkiye'de şifa buldu

1 saat önce

Bacaklarında damar tıkanıklığı bulunan 55 yaşındaki Romanyalı hasta I.C, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde geçirdiği periferik anjiyo operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Romanya'dan gelip Türkiye'de şifa buldu, System.String[]
Bacaklarında damar tıkanıklığı bulunan 55 yaşındaki Romanyalı hasta I.C, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde geçirdiği periferik anjiyo operasyonuyla sağlığına kavuştu.
Başhekim Gökhan Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni faaliyete aldıkları anjiyo ünitesiyle bölge halkına hizmet vermeyi hedeflerken, yurt dışından hasta almaya başladıklarını kaydetti.
Operasyonu gerçekleştiren kalp damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Yavuz Enç de hasta I.C'nin her iki bacağında ağrı ve soğukluk şikayetiyle hastanelerine başvurduğunu belirterek, yapılan tetkikler sonucunda periferik anjiyo işlemi uygun görülerek başarılı bir operasyonla hastanın sağlığına kavuşturulduğunu bildirdi.
Enç, hastanın taburcu edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Güncel
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