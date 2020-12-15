Romanya'dan İstanbul'a giden otobüste kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de, Romanya'dan İstanbul'a giden otobüste kaçak cep telefonu ve aparatları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Romanya'dan İstanbul istikametine giden yolcu otobüsünü TEM Gişeleri Havsa mevkisinde durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 10 kaçak cep telefonu, bu telefonlara ait 8 şarj adaptörü ile 4 adaptör kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.