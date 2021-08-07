Romanya devriye gemisi ile Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Romanya devriye gemisi ile Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait MAI 0201 devriye gemisi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait MAI 0201 devriye gemisi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait MAI 0201 devriye gemisi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra, saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Gemilere güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.



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