Romanya dönüşü Düzce'de karantinaya alınan 74 kişi, memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

ROMANYA'dan getirilip, Düzce'deki yurtlara yerleştirilen 74 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Romanya'da eğitim ve iş için bulunan 74 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek, Düzce'deki yurtlara yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi dolanlar, bugün evlerine uğurlandı. Yurtta son defa sağlık kontrolleri yapılan 74 kişi, daha sonra otobüslere bindirilerek, memleketlerine doğru yola çıkarıldı.