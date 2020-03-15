Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika

Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı

6 saat önce

Romanya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu'na, iş insanı Coşkun Solak getirildi.

Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı, System.String[]

Romanya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu'na, iş insanı Coşkun Solak getirildi.


Fahri Konsolosluk açılışına, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Romanya Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Semih Beken ve diğer ilgililer katıldı.


Romanya Gaziantep Fahri Konsolosu Coşkun Solak, Gaziantep'in yanı sıra Hatay ile ilgili işlemleri de yürüteceğini söyledi.


SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Gaziantep'ten geçen yıl 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Aynı dönemde Romanya'ya 64 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam potansiyelimizin karşılığı olamaz" dedi.


Romanya Fahri Konsolosluğu'nun, Gaziantep'in yanı sıra Hatay'ın bu ülke ile ticaretin gelişimine katkı sağlayacağını kaydeden Konukoğlu, Gaziantep'te iki başkonsolosluk, 12 fahri konsolosluk açılmasının, kentin ekonomideki dinamizminden kaynaklanan sevindirici gelişme olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep, Romanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
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