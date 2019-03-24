Son Dakika Haberleri: Romanya İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyacak

Romanya İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyacak

58 dakika önce

Romanya, İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Romanya İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyacak, System.String[]
Romanya, İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi. Dancila, "Romanya Başbakanı olarak büyükelçiliğimizi İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıyacağım" dedi. Dancila, ABD'de resmi ziyarette bulunan ve AIPAC konferansına katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Bu kararla birlikte Romanya, Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyan ilk Avrupa ülkesi olacak. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Bütün tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini, Kudüs'e taşımıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

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