Romanya: Koronavirüsü bulaştırarak ölüme sebep olmanın cezası 15 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Dünya Romanya: Koronavirüsü bulaştırarak ölüme sebep olmanın cezası 15 yıl hapis - Son Dakika Dünya

Romanya: Koronavirüsü bulaştırarak ölüme sebep olmanın cezası 15 yıl hapis

6 saat önce

Romanya hükümeti, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uymayan ve bu nedenle bir başkasına virüs bulaştırıp ölümüne yol açanlar için 15 yıl hapis cezası verileceğini duyurdu

Romanya: Koronavirüsü bulaştırarak ölüme sebep olmanın cezası 15 yıl hapis, System.String[]

Romanya'da hükümet, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uymayan ve bu nedenle bir başkasına virüs bulaştırıp ölümüne yol açanların 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını duyurdu.


Başbakan Ludovic Orban "İnsanların sorumsuzca davranarak başkalarının hayatını tehlikeye atmaları kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Yeni düzenlemeye göre virüs taşıdığını bildiği halde, yetkililerin yönlendirmelerine uymayan ve virüsü yayarak üçüncü kişilerin ölümüne neden olan hastalar hakkında yasal işlem başlatılacak.

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Hükümet, Romanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:43 

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