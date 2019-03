Romanya Kültür Günü Etkinliği

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı." dedi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı." dedi.



Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) konferans salonunda Romanya Kültür Günü etkinliği düzenlendi.



Büyükelçi Şopanda, burada, "Romanya-Türkiye İlişkileri ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı" başlıklı konuşma yaptı.



AB'nin siyasi olarak kritik bir dönemden geçtiği zamanda Romanya'nın Konsey Başkanı olduğunu belirten Şopanda, başkanlıkları döneminde uyum ve birlik vizyonuyla Birliğin gelişmesi için çabalayacaklarını ifade etti.



Şopanda, AB'nin hedeflerine ulaşmada Türkiye'nin önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin Romanya'nın başkanlığı döneminde dış ilişkiler kapsamında bir öncelik olduğunu söyledi.



Büyükelçi Şopanda, bu kapsamda 15 Mart'ta düzenlenen Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkiler ve ortak sorunlarla mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin katılım sürecine ivme kazandıracak reformların değerlendirilmesi için bir fırsat olduğunu anlattı.



Şeffaf ve dürüst bir diyalog sürecinin iş birliklerinin zamanında değerlendirilmesi konusunda önemli olduğunu belirten Şopanda, "Bütün bunların Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir evrenin başlangıcına olanak sağlayacağını umuyoruz." dedi.



Şopanda, "Türkiye, AB'nin göç yönetimi, terörle mücadele, Avrupa-Atlantik ve bölgesel güvenlik gibi konularda kilit partneri olan aday ülke olduğu için Romanya başkanlığı, faydacı ve yapıcı bir dinamik vermek için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Türkiye-Romanya ilişkilerinin 140. yılının kutlandığını hatırlatan Şopanda, Romanya ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını vurguladı.



Şopanda, Türkiye ve Romanya'nın iki stratejik ortak olduğunu dile getirerek, "Türkiye, AB ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı." şeklinde konuştu.



"Her bir katılımla AB daha güçlü büyüyor"



Şopanda, ülkelerin AB'ye katılımlarının geçmişte de inişli-çıkışlı olduğuna dikkati çekerek, Romanya'nın deneyimlerinden örnek verdi. Türkiye'nin OECD ve G20 üyesi, kalabalık nüfusa sahip büyük bir ülke olduğunu belirten Şopanda, AB'ye katılım sürecinin bu nedenle zaman aldığını bildirdi.



İngiltere'nin AB'den ayrılma kararına ilişkin bir soruya Şopanda, İngiltere'nin Birlikten ayrılmasıyla herhangi bir ülkenin katılımı arasında bir bağlantı kurulamayacağı yanıtını verdi. Şopanda, AB'nin genişleme politikasıyla ilgili, "Her bir katılımla, AB daha güçlü büyüyor ve zorluklarla mücadelede daha yetkin oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükelçi Şopanda, İngiltere'nin AB'den ayrılma konusunda erken referanduma giderek acele ettiği görüşünü savunarak, referandum sürecinde bu ülkede AB'nin faydaları konusunda yeterli kampanya yapılamadığını vurguladı.



Büyükelçi'ye "Dostluk ve Liyakat Ödülü"



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Büyükelçi Şopanda'nın ikili ilişkileri güçlendirmenin yanında sosyal ve duyarlı biri olarak kültürel ve entelektüel yaşama katkı sunan projeleri desteklediğinden bahsetti.



Eğitim alanında da destekleri ve özverisinden ötürü Şopanda'ya teşekkür eden İbiş, Şopanda'nın sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda kendilerinin arkadaşı ve Ankara Üniversitesinin bir üyesi olduğunu ifade etti. İbiş bu kapsamda, katkılarından ötürü Büyükelçi Şopanda'ya "Dostluk ve Liyakat Ödülü"nü takdim etti.



Romanya'dan 2 trompetçi, Japonya'dan bir klarnetçi ve tubacı ile Türkiye'den bir tromboncunun kısa bir konseriyle başlayan ve gün boyu sürecek olan Romanya Kültür Günü kapsamında Romanya'nın geleneksel yumurta boyama geleneğinden örnekler ve belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Kültür günü kapsamında ayrıca Türkiye-Romanya tarihi ilişkilerine dair eski diplomatik belgeler sergileniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi

Fındığın Başı 3 Zararlıyla Tehlikede! 1 Milyar Dolarlık Kayıp Yaşanabilir

Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip

Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı