Romanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğaz'ından Geçti
28 dakika önce
Romanya donanmasına ait mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Romanya
donanmasına ait mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti.
Romanya donanmasına ait Cpt. Cdor Alexandru Ctuneanu isimli mayın arama gemisi saat 11.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Mayın arama gemisi Marmara Denizi
'nden Ege Deniz
'ine boğaz geçişini yaklaşık 3 saatte tamamladı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:17 Kaynak: İHA
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