Son Dakika Haberleri: Romanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğaz'ından Geçti

Romanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğaz'ından Geçti

28 dakika önce

Romanya donanmasına ait mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğaz'ından Geçti, System.String[]
Romanya donanmasına ait mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya donanmasına ait Cpt. Cdor Alexandru Ctuneanu isimli mayın arama gemisi saat 11.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Mayın arama gemisi Marmara Denizi'nden Ege Deniz'ine boğaz geçişini yaklaşık 3 saatte tamamladı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Romanya, 3. Sayfa
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