Romanya Milli takımı Avcı'ya emanet
2 saat önce
Basketbol coachı Ayhan Avcı, Romanya Milli takımının başına geçti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
Basketbol coachı Ayhan Avcı
, Romanya
Milli takımının başına geçti.
Yıllardır Bellona Kayseri
Basketbol bayan basketbol
takımının baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı, Romanya Kadın Milli takımın coachı oldu.
Ayhan Avcı Romanya Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. Avcı'nın staffında Müge Berkalp de bulunacak.
Tecrübeli coach Avcı 2021 Avrupa
Şampiyonası elemeleri boyunca görev yapacak ve sözleşmesi 2021 Şubat ayında sona erecek. Budapeşte'de kampta bulunan Rumen takımının başında bulunan Avcı, kamp sonrası Türkiye
'ye dönecek.
Türkiye U20 kadın Basketbol takımının da coachı olan Ayhan Avcı'nın önümüzdeki sezon Bellona Kayseri Basketbol ile lige katılıp katılmayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek. - KAYSERİ
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