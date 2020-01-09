Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Tarsus'ta iş adamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Tarsus'ta iş adamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Tarsus'ta iş adamlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Tarsus'ta iş adamlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Şopanda, ziyarette yaptığı konuşmada, iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi adına Tarsus'a geldiklerini kaydetti.

Romanya'nın yabancı yatırımcılara çok iyi fırsatlar sunduğunu ifade eden Şopanda, Türkiye ve Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin çok uzun yıllara dayandığını belirtti.

İki ülkenin ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin iyi bir seviyeye ulaştığını aktaran Şopanda, "Türkiye ile ticaret iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Her yıl 500 binden fazla vatandaşımız Türkiye'yi ziyaret ediyor. Turizmde de iyi bir performans yakaladık. Biz iş adamlarını Romanya'ya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da Romanya ile ticari iş birliklerini daha da artırmak istediklerini belirtti.

Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör ise Romanya'da girdi maliyetlerinin tamamının düşük olduğunu ve uygun vergi imkanları sunulduğunu ifade etti.

Romanya, Ankara, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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