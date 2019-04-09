Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda Trabzon'da

Romanya
'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Trabzon
'da ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Büyükelçi Şopanda, ilk olarak Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Valilik şeref defterini imzalayan Şopanda, daha sonra Ustaoğlu ile makamında sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ustaoğlu, tarihi İpekyolu
güzergahında bulunan Karadeniz
'in incisi Trabzon'un, tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu söyledi.
Ustaoğlu, Türkiye
ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gayret edeceklerini kaydetti.
Büyükelçi Şopanda ise Türkiye ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi noktasında belirli aralıklarla ziyaretler gerçekleştiklerini belirtti.
Ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesinde konsoloslukların önemli rol üstlendiğine işaret eden Şopanda, Trabzon'da da başarılı bir konsolos bulunduğunu söyledi.
Valilik ziyaretinin ardından Şopanda ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
'nu makamında ziyaret etti.
Zorluoğlu, görevinin üçüncü gününde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şopanda'nın yabancı misyon olarak ilk ziyaretçisi olduğuna değinen Zorluoğlu, "İnşallah Trabzon'daki kalış sürenizi en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Resmi işleri yaparken bir taraftan da Trabzon'un güzelliklerini yaşamanızı temenni ederim." ifadesini kullandı.
Zorluoğlu'nu tebrik eden Şopanda ise görevinde başarılar dileyerek, "Trabzon Karadeniz'de sadece bir liman değildir. Trabzon'da hem aktif hem de çok yakın dostluk gösteren bir fahri konsolosumuz da var." dedi.
Ziyaretlerde Şopanda'ya, Romanya Trabzon Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı
da eşlik etti.