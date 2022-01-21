Romanya'nın başkenti Bükreş'te toplu taşıma çalışanları greve devam ediyor - Son Dakika

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, mahkemenin artan Kovid-19 salgını esnasında toplu taşıma çalışanlarının grevinin yasa dışı olduğu yönündeki kararına rağmen grev, ikinci gününde devam ediyor.

BNN Bloomberg'deki habere göre, otobüs ve tramvay sürücüleri mahkeme kararını dikkate almadan bugün işe başlamayı reddetti.

Romanya'da, salgının başlangıcından bu yana en yüksek sayıda Kovid-19 vakasının bildirildiği bu dönemde vatandaşlar metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Araç paylaşım uygulamalarının fiyatları da önemli ölçüde arttı.

Çalışanlar, daha yüksek ücret ve toplu taşıma şirketi STB'nin Başkanı'nın istifasını talep ediyor. Buna karşılık STB lideri Adrian Crit, diyalog talebini kabul etmeleri konusunda sendika liderlerine çağrıda bulunarak, şirketi daha verimli hale getirmeye kararlı olduğunu savundu.