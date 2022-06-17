Romanya, Norveç'ten 32 Adet Kullanılmış F-16 Satın Alacak

BÜKREŞ, 17 Haziran (Xinhua) -- Romanya hükümeti, Perşembe günü onaylanan bir yasa taslağıyla Norveç'ten 32 adet ikinci el F-16 uçağı satın alma hazırlığı yapıyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakların 5. nesil F-35 uçağına geçiş döneminde en az 10 yıl çalışacak şekilde teslim edileceği belirtildi.

Satın alma için ayrılan fon yaklaşık 454 milyon euro (481 milyon ABD doları) olarak tahmin ediliyor. Fon, iki savaş filosu için Norveç'e ödenecek 354 milyon euro ile lojistik destek ve uçakları modernize etmek için gereken özel ekipman karşılığında ABD'ye ödenecek 100 milyon eurodan oluşuyor. Norveç'in F-16'ları, yılın başında F-35 ile değiştirilene kadar 40 yılı aşkın süredir ulusal hava savunmasına hizmet etmişti.

Şu anda, Romanya Hava Kuvvetleri'nin 2016'dan bu yana Portekiz'den satın aldığı 17 F-16'sı bulunuyor. Bu uçaklar, 20 kadar eskimiş MiG-21 LanceR uçağı ile birlikte ulusal ve NATO misyonlarını gerçekleştirmek için kullanıldı. Kendi eskimiş olan uçaklarının bir yıl içinde kullanımdan çıkarılması planlanıyor. Romanya 2004 yılında NATO'ya katılmıştı. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Mart ayında ülkenin savunma harcamalarını, şu anda bulunduğu gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si seviyesinden yüzde 2,5'ine yükseltmesi gerektiğini duyurmuştu.