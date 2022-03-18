Romanya ordusunun YEE Türkçe kurslarına ilgisi devam ediyor - Son Dakika

Romanya'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Romanya askeri personeline yönelik Türkçe eğitimine ilginin devam ettiği belirtildi.

Bükreş YEE tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Romanya arasında yapılan ikili askeri eğitim iş birliği anlaşması kapsamında YEE'nin Romanya Savunma Bakanlığı personeline yönelik Türkçe kursları düzenlediği hatırlatıldı.

Yürütülen projeler çerçevesinde, Türkiye'nin Bükreş Askeri Ataşeleri Albay Alper Dilsiz, Albay Çağrı Sağlam ve Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız'ın Romanya Savunma Bakanlığı bünyesindeki Romanya Milli Savunma Üniversitesine bir ziyarette bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Romanya Savunma Bakanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Dairesi Daire Başkanı Maria Craciun ve diğer yetkililer ile çevrim içi devam eden Türkçe kurslarının son durumuyla ilgili değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Kovid-19 tedbirlerinin kalkmasıyla üniversite bünyesinde yüz yüze kurslara başlanması konusunda anlaşmaya varıldığı vurgulandı.

Romanya'daki kamu çalışanlarına Türkçe öğretim projesi ile 2021'de 1700'den fazla Rumen kamu çalışanı Türkçe öğrenmişti.