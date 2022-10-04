Romanya'da Rusya bağlantılı şirket hakkında casusluk şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Romanya Organize Suç ve Terörizm Araştırma Müdürlüğü (DIICOT) savcıları tarafından Rus enerji devi Gazprom lehine casusluk yaptığı şüphesiyle Sırbistan merkezli NIS Petrol şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Başkent Bükreş ile Timişoara savcılık polisleri dün, Rus şirketi Gazprom Neft tarafından kontrol edilen Sırbistan merkezli NIS Petrol şirketine ait çeşitli adreslerde arama yaptı.

Adli kaynaklar, soruşturmanın bilgisayar verilerinin ve kamuya açık olmayan gizli belgelerin yasa dışı aktarımıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

DIICOT'tan yapılan yazılı açıklamada, Bükreş ve Timişoara şehirlerinin sınırları içinde çok uluslu bir şirkete ait başta genel merkez ve şubeleri olmak üzere 9 adreste arama gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Aramalar sonrasında, Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Soruşturma Müdürlüğü savcıları tarafından, yabancı ve Romanya vatandaşı olmak üzere toplam dört kişi hakkında, resmi veya kamuya açık olmayan gizli bilgileri ve bilgisayar verilerini aktarmak suçundan suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Romanya petrol kanununun uygulanması için gereken kurallardan, ulusal maden kaynakları ajansı tarafından uygulanan prosedürlere ve Romanya'daki maden rezervleri ile ilgili kamuya açık olmayan verilerin Sırbistan merkezli NIS Petrol'e aktarıldığı da belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Olayın Sırbistan ile alakası yok"

???????Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Romanya polisinin operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Sırbistan ile alakası olmadığını, gözaltına alınanlar arasında Sırbistan vatandaşı bulunmadığını söyledi.

Romanya'dan ayrıntılı bilgi alacağını belirten Vucic, NIS'in birkaç ülkede firmalar satın aldığını belirtti. Romanya'daki bu tür firmalardan birinin casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Vucic, "Bir bu eksikti. Şimdi durumun Sırbistan ile bir alakası olmadığını açıklamak lazım. Medya da NIS'in Belgrad menşeli olduğunu yazacak. Yapacak bir şey yok." dedi.