Romanya'da Rusya bağlantılı şirket hakkında casusluk şüphesiyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Romanya'da Rusya bağlantılı şirket hakkında casusluk şüphesiyle soruşturma başlatıldı

04.10.2022 16:42
Romanya'da Rusya bağlantılı şirket hakkında casusluk şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Romanya Organize Suç ve Terörizm Araştırma Müdürlüğü (DIICOT) savcıları tarafından Rus enerji devi Gazprom lehine casusluk yaptığı şüphesiyle Sırbistan merkezli NIS Petrol şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Romanya Organize Suç ve Terörizm Araştırma Müdürlüğü (DIICOT) savcıları tarafından Rus enerji devi Gazprom lehine casusluk yaptığı şüphesiyle Sırbistan merkezli NIS Petrol şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Başkent Bükreş ile Timişoara savcılık polisleri dün, Rus şirketi Gazprom Neft tarafından kontrol edilen Sırbistan merkezli NIS Petrol şirketine ait çeşitli adreslerde arama yaptı.

Adli kaynaklar, soruşturmanın bilgisayar verilerinin ve kamuya açık olmayan gizli belgelerin yasa dışı aktarımıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

DIICOT'tan yapılan yazılı açıklamada, Bükreş ve Timişoara şehirlerinin sınırları içinde çok uluslu bir şirkete ait başta genel merkez ve şubeleri olmak üzere 9 adreste arama gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Aramalar sonrasında, Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Soruşturma Müdürlüğü savcıları tarafından, yabancı ve Romanya vatandaşı olmak üzere toplam dört kişi hakkında, resmi veya kamuya açık olmayan gizli bilgileri ve bilgisayar verilerini aktarmak suçundan suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Romanya petrol kanununun uygulanması için gereken kurallardan, ulusal maden kaynakları ajansı tarafından uygulanan prosedürlere ve Romanya'daki maden rezervleri ile ilgili kamuya açık olmayan verilerin Sırbistan merkezli NIS Petrol'e aktarıldığı da belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Olayın Sırbistan ile alakası yok"

???????Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Romanya polisinin operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Sırbistan ile alakası olmadığını, gözaltına alınanlar arasında Sırbistan vatandaşı bulunmadığını söyledi.

Romanya'dan ayrıntılı bilgi alacağını belirten Vucic, NIS'in birkaç ülkede firmalar satın aldığını belirtti. Romanya'daki bu tür firmalardan birinin casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Vucic, "Bir bu eksikti. Şimdi durumun Sırbistan ile bir alakası olmadığını açıklamak lazım. Medya da NIS'in Belgrad menşeli olduğunu yazacak. Yapacak bir şey yok." dedi.

YORUMLAR
500
Karabüklü Milli Atlet Taha Özal: 'hedefim U20 Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu Olmak' Karabüklü Milli Atlet Taha Özal: 'hedefim U20 Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu Olmak' Macaristan, Avusturya ve Sırbistan yasa dışı göçe karşı iş birliğini artıracak Macaristan, Avusturya ve Sırbistan yasa dışı göçe karşı iş birliğini artıracak
Kaynak: AA

Sırbistan, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da Rusya bağlantılı şirket hakkında casusluk şüphesiyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 23:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: Romanya'da Rusya bağlantılı şirket hakkında casusluk şüphesiyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement