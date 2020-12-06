Romanya parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Romanya'da halk parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Romanya'da parlamento seçimleri için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. 7 bin 136 milletvekili adayı Temsilciler Meclisi'nde 329 ve Senato'da 136 olmak üzere toplam 465 sandalye için yarışıyor.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler altında yapılan seçimlerde, sandıklar yerel saatle 21.00'da kapanacak. Ülkede seçimler için toplam 18 bin 802 oy kullanma noktası oluşturuldu. Yurt dışında yaşayan seçmenler ise 93 ülkede toplam 748 noktada oylarını kullanabilecek.

IMAS enstitüsü tarafından yayınlanan ankete göre, Ulusal Liberal Parti'nin (PNL) yüzde 28, ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) yüzde 23 oy alması bekleniyor. Merkez sağ ittifak partisi USR-Plus'ın ise yaklaşık yüzde 18 oy alması ön görülüyor.

Ön sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. - BÜKREŞ