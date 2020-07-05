Romanya pazarı ele alındı - Son Dakika

Romanya pazarı ele alındı

Yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip Romanya'nın ekonomik durumu, ticari altyapısı ve sunduğu fırsatlara ilişkin sunum gerçekleştiren ve değerlendirmelerde bulunan Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, webinar katılımcılarına Romanya pazarı hakkında tüyolar da verdi.

Yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip Romanya'nın ekonomik durumu, ticari altyapısı ve sunduğu fırsatlara ilişkin sunum gerçekleştiren ve değerlendirmelerde bulunan Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, webinar katılımcılarına Romanya pazarı hakkında tüyolar da verdi.

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Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Birimi tarafından organize edilen ve ihracatçılarımızı Balkan ülkeleri ticaret müşavirlerimizle bir araya getiren "Hedef Pazar Balkanlar" webinar serisinde Romanya pazarı ele alındı.


Gaziantep'in Romanya ile olan ticari ilişkileri, potansiyel sektörler ve yeni fırsatların irdelendiği ikinci webinarda konuşmacı Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan oldu.


Türkiye-Romanya ticaretinde ülkemiz lehine dış ticaret fazlası verdiğimizi belirten Gürcan, "Romanya ile 1.4 milyar dolarlık bir ticari hacme sahibiz. Romanya, ülkemiz için önemli bir pazar ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerden... Avrupa Birliği'ne üye ülkeler içerisinde en fazla büyüyen ülke Romanya ve yatırımcılar için önemli fırsatlara sahip. Romanya'nın sağlık altyapısı güçlü değil ve bu alanda önemli yatırım fırsatları sunuyor. Aynı şekilde geniş tarım arazilerine sahip olmalarına rağmen teknolojik imkanları yetersiz. Özellikler tarım makinelerine ihtiyaç var. Müteahhitlik hizmetleri, inşaat, mobilya, ev tekstili gibi sektörler de önemli potansiyele sahip" dedi.


Türkiye'nin Romanya'da oldukça olumlu bir imaja sahip olduğunu da vurgulayan Sude Gürcan, 15 bin 832 Türk firmasının Romanya'da faaliyet gösterdiğini, bu rakamlarla Almanya ve İtalya'dan sonra Türkiye'nin geldiğini belirterek, "Romanya'da 7.5 milyar dolarlık Türk yatırımı var. Romanyalılar Türk markasına, firmaların hizmetine ve kalitesine güven duyuyor" şeklinde konuştu.


Hedef Pazar: Balkanlar-Romanya webinarının moderatörü GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk de, ihracatın ithalatı karşılama oranı %147 olan Gaziantep'in Romanya ile ticaret hacminin 82 milyon dolar olduğunu ifade ederek, "Gaziantep ve Romanya'nın potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu rakam yetersiz görünüyor. Sevindirici olan tarafı bu ticaretin bizim lehimize olması. 2019 yılında 60 milyon dolarlık ürün ihracatımız var. Bu ihracat içinde tekstil ürünleri birinci sırada Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat rakamlarında 6 aylık tabloya baktığımızda önemli gelişmelerin olduğunu gördük. Yılın ilk 6 aylık dönemini geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda şehrimizden Romanya'ya yapılan ihracat %21 artış göstererek 35,8 milyon dolar seviyesine ulaşmış. Eminim ki biz bu rakamları daha da yüksek seviyelere çıkaracak potansiyele sahibiz. Ticaret Müşavirimizin de dediği gibi Romanya'da biz Türklere duyulan sempati de avantaj. Ürünlerimize, ticari ahlakımıza ve hizmetimize itimat ediliyor" ifadelerini kullandı.


"Webinar serisi 7 Temmuz'da Sırbistan ile devam edecek"


Covid-19 salgını sebebiyle birçok sektörün olumsuz etkilendiğini, yurt dışı fuar organizasyonlarının da tamamen durduğunu belirten Çalışkantürk, "Gaziantep Ticaret Odası olarak yılda ortalama 10 yurt dışı fuar organizasyonu yapardık. Haliyle pandemi sebebiyle pek çok planımızı ertelemek, iptal etmek durumunda kaldık. Bu hizmetlerimizi sürece uygun hale getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zaman içerisinde sanal fuar organizasyonları düzenleyeceğiz. Üyelerimizden ricamız bizi takipte kalsınlar" diye konuştu.


Genel Sekreter Yardımcısı Çalışkantürk ayrıca, "Hedef Pazar: Balkanlar" online seminer serisinin 7 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan ile son bulacağını, saat 15.30'da başlayacak webinarda Belgrad Ticaret Müşaviri Gülçinay Mumcu ile Sırbistan pazarını mercek altına alacaklarını söyledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Romanya, Bükreş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Romanya pazarı ele alındı - Son Dakika Ekonomi

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