Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı - Son Dakika
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Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı

24.08.2022 23:52
Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı

Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı Kazada mahsur kalan Rus motosikletçi ile Türk vatandaşlar dost oldu Mahsur kalan Rus motosikletçi Türk vatandaşları Rusya'ya davet etti Kocaeli'de 20 ton sac taşıyan Romanya plakalı tır, yol...

Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı

Kazada mahsur kalan Rus motosikletçi ile Türk vatandaşlar dost oldu

Mahsur kalan Rus motosikletçi Türk vatandaşları Rusya'ya davet etti

KOCAELİ - Kocaeli'de 20 ton sac taşıyan Romanya plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp kaza yaptı. TEM Otoyolunun İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Bekirdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki HD 62 FAV Romanya plakalı tır, sürücünün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasıyla kaza yaptı. Yola savrulan tır, tüm şeritlerden geçişleri engelleyecek şekilde durabildi. Ayrıca tırın 20 ton sac taşıdığı öğrenildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazadan dolayı yol kapandı, sürücüler uzun süre mahsur kaldı. Yol, tam bir buçuk saat sonra tırın çekilmesiyle açıldı.

Öte yandan kazadan dolayı bir buçuk saat beklemek zorunda kalan vatandaşlar ile Rus bir motosikletçinin samimi diyaloglar kurması kameralara yansıdı. Kazayı ve Rus motosikletçiyle olan diyaloglarını anlatan Muharrem Fidan, "Bir buçuk saattir yoldayız. Otogardan çıktık bu mevkiye geldiğimizde ani bir frenle irkildik. Sonra tırın refüje girmiş olduğunu gördük. Kafası yola doğru dönünce orada kaldı. Hareket ettirilemedi, bir buçuk saattir yoldayız. Motosikletçi ağabeyimiz de Rusya'dan gelmiş ve burada yolda kalmış. Arkadaş olduk, Rusya'ya davet etti bizi" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Romanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı - Son Dakika
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