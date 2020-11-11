Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
11.11.2020 17:06
Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Romanya Donanması'na ait F-222 borda numaralı 'Ros Regina Maria' adlı savaş gemisi Ros Regina Maria, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Romanya Donanması'na ait F-222 borda numaralı 'Ros Regina Maria' adlı savaş gemisi Ros Regina Maria, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.25'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait F-222 borda numaralı Ros Regina Maria isimli savaş gemisi, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen gemi Nara Burnu'nu geçtikten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Romanya savaş gemisi Ros Regina Maria'ya boğazı geçişi esnasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Son Dakika Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor