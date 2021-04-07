BULGARİSTAN Donanması'na ait 'BGS Tsibar' adlı mayın avcı gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'BGS Tsibar' adlı mayın avcı gemisi, saat 11.15 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Savaş gemisi boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Gemiye, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN BULGAR MAYIN AVCI GEMİSİ GEÇTİ - Son Dakika