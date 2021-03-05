Romanya-Türkiye: 0-3

SALON: Vlade DivacHAKEMLER: Stefan Stoyanov (Bulgaristan), Vladimir Jokanovic (Sırbistan)ROMANYA: Zbengheci, Urian, Chitigoi, Stinea, Vaduva, Martonos, Balog Ciegler (L) (Rebrisorean, Taranu Runcan, Codorean, Abraham, Dinu)TÜRKİYE: Özgür, Taha Berat, Muharrem, Doğan, Yiğit Hamza, Mert,...

SALON: Vlade Divac HAKEMLER: Stefan Stoyanov (Bulgaristan), Vladimir Jokanovic (Sırbistan) ROMANYA: Zbengheci, Urian, Chitigoi, Stinea, Vaduva, Martonos, Balog Ciegler (L) (Rebrisorean, Taranu Runcan, Codorean, Abraham, Dinu)TÜRKİYE: Özgür, Taha Berat, Muharrem, Doğan, Yiğit Hamza, Mert, Tuğrul Mansur (L) (Mehmet Buğra, Ünal)SETLER: 16-25, 18-25, 19-25 ROMANYA: Zbengheci, Urian, Chitigoi, Stinea, Vaduva, Martonos, Balog Ciegler (L) (Rebrisorean, Taranu Runcan, Codorean, Abraham, Dinu)TÜRKİYE: Özgür, Taha Berat, Muharrem, Doğan, Yiğit Hamza, Mert, Tuğrul Mansur (L) (Mehmet Buğra, Ünal)SETLER: 16-25, 18-25, 19-25 SÜRE: 60 dakika (20',19',21') U17 Erkek Voleybol Milli Takımı, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt elemelerindeki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası 2'nci Raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek. Avrupa Şampiyonası 2'nci Raunt elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

- İstanbul - İstanbul

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı

Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş

Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı