Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almak istiyor - Son Dakika
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Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almak istiyor

01.09.2022 14:20
Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almak istiyor

Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almayı planlıyor.

Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almayı planlıyor.

Romanya basınında çıkan haberde, Romanya Savunma Bakanlığının parlamentodan 18 Bayraktar insansız hava aracı satın alımı için talepte bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 milyon avroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Haberde Bayraktar insansız hava aracının Ukrayna savaşında "efsane" haline geldiği de ifade edildi.

Bu arada, Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da 18 Bayraktar insansız hava aracının değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna, bunun yanında lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanı da alınacağına dikkat çekildi.

Savunma Bakanlığı tarafından Romanya Parlamentosuna verilen talep dilekçesinde, Bayraktar TB2 insansız uçak sistemlerinin satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı, programın Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almak istiyor - Son Dakika

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