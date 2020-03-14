Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu - Son Dakika

Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu

6 saat önce

Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu Bahçelievler'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu Bahçelievler'de Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sokakta bankın üzerinde ölü bulundu.

Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu

Bahçelievler'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu

İSTANBUL - Bahçelievler'de Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sokakta bankın üzerinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı hemen ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, çevrede "Kornel" ismiyle bilindiği öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu

Bahçelievler, Romanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:44 Kaynak: İHA
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