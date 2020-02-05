Romanya ve Almanya askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Romanya ve Almanya askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Romanya ve Almanya askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Romanya ve Almanya donanmalarına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya ve Almanya askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Romanya ve Almanya donanmalarına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan Romanya Donanmasına ait 274 borda numaralı savaş gemisi "Balescu" ile Almanya Donanmasına ait M-1058 borda numaralı "Fulda", bir süre sonra Çanakkale önlerinde oldu.

Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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