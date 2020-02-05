Romanya ve Almanya askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Romanya ve Almanya donanmalarına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan Romanya Donanmasına ait 274 borda numaralı savaş gemisi "Balescu" ile Almanya Donanmasına ait M-1058 borda numaralı "Fulda", bir süre sonra Çanakkale önlerinde oldu.

Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.