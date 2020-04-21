Romanya ve Kırgızaitan'dan Türkler İstanbul'a geldi (1) - Son Dakika

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Romanya ve Kırgızaitan'dan Türkler İstanbul'a geldi (1)
6 saat önce
KIRGIZİSTAN ve Romanya'dan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi.
KIRGIZİSTAN ve Romanya
'dan Türk vatandaşları İstanbul
'a getirildi.
Türk Havayolları takviye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na indirilen Türk vatandaşları, Romanya'dan gelenler Kocaeli'ndeki yurtta, Kırgızistan'dan gelenler ise Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altına alınacak.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:25 Kaynak: DHA
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