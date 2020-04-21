(ROMANYA VE KIRGIZİSTAN'DAN TÜRKLER İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Romanya ve Kırgızistan'da kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları (THY)'nin tahliye uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. Uçuşların iptalinin ardından yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bugün de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY'nin iki tahliye uçağı 15.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda özel bir alana park edilen uçaklardaki yolculara otobüslere bindirilmeden önce sağlık kontrolü yapıldı. Kırgızistan'dan gelen Türk yolcular Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, Romanya'dan gelenler ise Kocaeli'ndeki öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantina altında kalacaklar.

- İstanbul