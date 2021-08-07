Romanya ve Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Romanya ve Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya Donanmasına bağlı Mai 0201 devriye gemisi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya Donanmasına bağlı Mai 0201 devriye gemisi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanmasına bağlı Mai 0201 devriye gemisi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' sembolü ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol alan savaş gemilerine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. (Utku Yaşar Cüce/İHA)

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