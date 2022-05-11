Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da

11.05.2022 13:33

Romanya donanmasının 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi Nava Scoala Mircea, Sarayburnu'na demirledi.

Romanya donanmasının 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi Nava Scoala Mircea, Sarayburnu'na demirledi.

İtalya'nın Napoli kentinden gelen 82 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yelkenli eğitim gemisi, Marmara Denizi'ni geçerek İstanbul Boğazı'na geldi.

Kızkulesi açıklarında dönüş alan gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler eşlik etti.

Gemi, daha sonra Sarayburnu Limanı'na yanaşarak demirledi.

Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da
Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da
Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da
Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da
Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:35:27. #1.13#
SON DAKİKA: Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement