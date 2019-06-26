Son Dakika Haberleri: Romanya'ya yapılacak otobüs ihracatı büyümeye katkı sağlayacak
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Romanya'ya yapılacak otobüs ihracatı büyümeye katkı sağlayacak

2 saat önce

TEMSA Üst Yöneticisi Hasan Yıldırım, "Bu 46,5 milyon euroluk ihracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor" dedi.

Romanya'ya yapılacak otobüs ihracatı büyümeye katkı sağlayacak, System.String[]
TEMSA Üst Yöneticisi Hasan Yıldırım, "Bu 46,5 milyon euroluk ihracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:58 
hasan yıldırım, ihracat, Ekonomi
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