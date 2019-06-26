Romanya'ya yapılacak otobüs ihracatı büyümeye katkı sağlayacak
2 saat önce
TEMSA Üst Yöneticisi Hasan Yıldırım, "Bu 46,5 milyon euroluk ihracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:58
TEMSA Üst Yöneticisi Hasan Yıldırım
, "Bu 46,5 milyon euroluk ihracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor" dedi.
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