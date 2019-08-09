Son Dakika Haberleri: Romanya'yı sarsan cinayet: Tecavüz ve pedofiliye ömür boyu hapis cezası geliyor
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Romanya'yı sarsan cinayet: Tecavüz ve pedofiliye ömür boyu hapis cezası geliyor

1 saat önce

İçişleri Bakanı'nı istifaya götüren 15 yaşındaki çocuk cinayeti ardından Romanya Başbakanı Viorica Dancila, tecavüz ve pedofili vakaları için ömür boyu hapis cezasını öngören acil durum kararnamesinin onaylanacağını söyledi.

Romanya'yı sarsan cinayet: Tecavüz ve pedofiliye ömür boyu hapis cezası geliyor, System.String[]
İçişleri Bakanı'nı istifaya götüren 15 yaşındaki çocuk cinayeti ardından Romanya Başbakanı Viorica Dancila, tecavüz ve pedofili vakaları için ömür boyu hapis cezasını öngören acil durum kararnamesinin onaylanacağını söyledi.

Romanya'da Alexandra Macesanu'nun tecavüz edilerek öldürüldüğünün DNA testleri ile onaylanmasından günler sonra Başbakan Dancila, tecavüz ve pedofili suçlularına ömür boyu hapis cezasının yolunu açan düzenleme hakkında konuştu.
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Süleyman Soylu, Romanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59 
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