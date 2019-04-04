Son Dakika Haberleri: Romanyalı Constantin, Müslüman Olup Ömer İsmini Aldı

Romanyalı Constantin, Müslüman Olup Ömer İsmini Aldı

35 dakika önce

SİVAS'ta oturan Romanya vatandaşı Constantin Dumitrana (39) Müslüman olmayı tercih ederek Ömer ismini aldı.

Romanyalı Constantin, Müslüman Olup Ömer İsmini Aldı, System.String[]
SİVAS'ta oturan Romanya vatandaşı Constantin Dumitrana (39) Müslüman olmayı tercih ederek Ömer ismini aldı.

Uzun yıllar Sivas'ta oturan Romanya uyruklu Constantin Dumitrana, İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Müftülük makamında İl Müftü Vekili Halil Taşpınar tarafından yapılan ihtida töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dumitrana'ya, Müftü Vekili Taşpınar tarafından İslam'ın esasları anlatıldı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getiren Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı. Müftü Yardımcıları ve Ömer Dumitrana'nın akrabalarının katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Dumitrana "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şahadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim. Çok mutluyum" dedi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:58 Kaynak: DHA

Romanya, Sivas, Güncel
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