Romanyalı Dumitrana, Müslüman Oldu
1 saat önce
Sivas'ta yaşayan Romanya Uyruklu Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı.
Sivas
'ta yaşayan Romanya
Uyruklu Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı.
Uzun yıllardır önce Sivas'ta yaşamaya başlayan Constantin Dumitrana, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Müftülük
makamında İl Müftü Vekili Dr. Halil Taşpınar
tarafından yapılan ihtida merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dumitrana'ya, Müftü Vekili Taşpınar tarafından İslam'ın esasları anlatıldı. Daha sonra kelime-i şehadet getiren 39 yaşındaki Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı.
Constantin Dumitrana şehadet getirişine ise müftü yardımcıları ve akrabaları şahitlik etti.
Şehadet getirmesinin ardından konuşan Constantin Dumitrana, "Rabbimin huzurunda ve şahitlerin önünde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim. Çok mutluyum" dedi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:51 Kaynak: İHA
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