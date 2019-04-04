Son Dakika Haberleri: Romanyalı Dumitrana, Müslüman Oldu

Romanyalı Dumitrana, Müslüman Oldu

30 dakika önce

Sivas'ta yaşayan Romanya uyruklu Constantin Dumitrana, İslamiyet'i seçerek Ömer ismini aldı.

Romanyalı Dumitrana, Müslüman Oldu, System.String[]
Sivas'ta yaşayan Romanya uyruklu Constantin Dumitrana, İslamiyet'i seçerek Ömer ismini aldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır Sivas'ta yaşayan Romanya vatandaşı Constantin Dumitrana, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Müftülük makamında İl Müftü Vekili Dr. Halil Taşpınar tarafından yapılan ihtida töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dumitrana'ya, Müftü Vekili Taşpınar tarafından İslam'ın esasları anlatıldı.

Daha sonra Kelime-i şehadet getiren 39 yaşındaki Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı.

Müftü Yardımcıları ve Ömer Dumitrana'nın akrabalarının katılımıyla gerçekleşen törende Dumitrana, Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şahadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Romanya, Sivas, Güncel
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