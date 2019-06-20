Romanyalı Mariana, 'Meryem' oldu

YALOVA'da yaşayan Romanya asıllı Mariana Kurt, Yalova Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Bir Türk ile evli olan 54 yaşındaki Mariana, Meryem adını aldı.Yalova'da yaşayan Romanya asıllı Mariana Kurt, Yalova Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Yalova Müftüsü Yardımcısı Halil Eriş tarafından İslamiyet hakkında Mariana Kurt'a bilgiler verildi. Eriş, "Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek; Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı 'Kelime-i Şehadet' ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" dedi.Kelime-i Şehadet getirerek müslüman olan Mariana Kurt, adını Meryem olarak değiştirdi.Yalova Müftüsü Yardımcısı Halil Eriş, Meryem'i İslamiyeti seçtiğinden dolayı tebrik ederek, ihtida belgesini verdi. Eriş, Kurt'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

- Yalova