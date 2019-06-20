Son Dakika Haberleri: Romanyalı Mariana, Müslüman olup Meryem ismini aldı
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Romanyalı Mariana, Müslüman olup Meryem ismini aldı

1 saat önce

Romanyalı Mariana Kurt, Yalova'da düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.

Romanyalı Mariana, Müslüman olup Meryem ismini aldı, System.String[]
Romanyalı Mariana Kurt, Yalova'da düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.
Ülkesinde demircilik yapan bir Türk ile evlenen, 15 yıldır İstanbul'da ikamet eden Mariana Kurt, Müslüman olmaya karar verdi.
Yalova'da oturan ev sahibini ziyarete gelen Kurt için İl Müftülüğünde "ihtida" töreni düzenlendi.
Kelime-i Şehadet getiren kadın, "Meryem" ismini aldı.
İl Müftü Yardımcısı Halil Eriş tarafından İslam'ın şartları hakkında bilgilendirilen kadına ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Meryem, Yalova, Güncel
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