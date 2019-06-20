Romanyalı Mariana, Müslüman olup Meryem ismini aldı
1 saat önce
Romanyalı Mariana Kurt, Yalova'da düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Romanyalı Mariana Kurt, Yalova
'da düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.
Ülkesinde demircilik yapan bir Türk ile evlenen, 15 yıldır İstanbul
'da ikamet eden Mariana Kurt, Müslüman olmaya karar verdi.
Yalova'da oturan ev sahibini ziyarete gelen Kurt için İl Müftülüğünde "ihtida" töreni düzenlendi.
Kelime-i Şehadet getiren kadın, "Meryem
" ismini aldı.
İl Müftü Yardımcısı Halil Eriş tarafından İslam'ın şartları hakkında bilgilendirilen kadına ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.
Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takının değeri dudak uçuklattı!
Kiraz ihracatında rekor gelebilir
Sahte EFT mesajıyla otomobilini kaptırdı!
Ada'da tartışma çıkaran yemeğin fotoğrafı