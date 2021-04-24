Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı - Son Dakika

Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı

24.04.2021 11:10

Romatizma hastalarının tedavi nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullandığını anlatan Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, bu kişilerin mutlaka koronavirüs aşılarını olması gerektiğini belirtti.

Romatizma hastalarının tedavi nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullandığını anlatan Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, bu kişilerin mutlaka koronavirüs aşılarını olması gerektiğini belirtti.

Hem hastalıklarının doğası gereği hem kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle romatizma hastaları, koronavirüs de dahil olmak üzere birçok enfeksiyona yatkın oluyor. Bu nedenle hastaların mutlaka koronavirüs aşılarını yaptırmaları gerektiğini anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Koronavirüs gibi şiddetli bir enfeksiyon, bizim hastalarımızda maalesef genel popülasyona nazaran daha şiddetli seyredebilir. Bu kişilerde ağır zatürreeler, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları diğer kişilere oranla daha fazla olabileceği için mutlaka tüm romatizma hastalarına koronavirüs aşısı olmasını öneriyorum" dedi.

"ANTİKOR SÜRELERİ DAHA KISA OLABİLİR"

Aşının kişinin romatizma hastalığını alevlendirmeyeceğini anlatan Uzm. Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Aşıların içinde canlı virüs yok. Yani bu aşılar romatizma hastalarımızın hastalıklarını alevlendirmez. Son 1-2 haftadır romatizma hastaları öncelikli aşı kapsamına alındı. Bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç kullandığı yönünde sistemde bilgisi olan hastalarımız aşılanıyorlar. Hastalarımızın kullandığıbazı romatizma ilaçları bağışıklık sistemini baskılayarak aşı yanıtının bozulmasına neden olabilir. Normal bir insanın aşı olmasıyla romatizma hastasının aşı olması birbirinden farklı sonuçlar doğuruyor. Romatizma ilacı kullanan hastaların aşılarının oluşturduğu antikor yanıtları daha az olabilir. Bu kişilerin antikorlarının pozitif olduğu süre de daha kısa olabilir" ifadelerini kullandı.

İKİ ETKEN MADDENİN YER ALDIĞI İLACI KULLANANLAR DİKKAT

Aşı öncesi hastalar tarafından kullanılan 2 ilacın çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Sürmeli, "Birincisi hastalarımıza çok sık kortizon veriyoruz. Günde 20 miligramdan fazla kortizon kullanan hastalarımızın aşı olduktan sonra 15 gün süreyle doktorlarına da danışarak bunları 20 miligramın altına çekmeleri gerekiyor. Aşıdan 15 gün sonra eski dozlarına geri dönebilirler. 'Metotreksat' etken maddesini içeren ilaç da hastalarımız tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bunun da her iki aşının iki dozundan sonra 15 gün süreyle kesilmesi sonra tekrar başlanması öneriliyor. Vücutta uzun süre 6 ay kadar kalan bazı diğer romatizma ilaçlarının vücuttan atılma süreleri daha uzun olabilir. Hastaların hekimlere başvurarak bu uzun etkili ilaçları aşıdan sonra 4 hafta daha kullanmamalarını, ilaçlarına ara vermelerini öneriyoruz" uyarısında bulundu.

Hastaların her iki koronavirüs aşısından birini tercih edebileceğini anlatan Uzm. Dr. Sürmeli, "Biz aşılar arasında bir seçim önermiyoruz. İki aşı da koronavirüse karşı oldukça etkili sadece Biontech aşısı alerjik reaksiyonlar yapabileceğinden sadece hastalarımızın geçmişte oldukları aşılara karşı alerjik bir öyküleri varsa bunu tercih etmemelerini öneriyorum. Her iki aşı da oldukça etkili ve hızlıca tüm bireylerin aşılanması gerektiğinden hangi aşı olursa olsun mutlaka hastalarımız aşılanmalılar" dedi.

"KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE İLAÇLARA ARA VERİN"

Koronavirüse yakalanan romatizma hastalarına da dikkat çeken Sürmeli, "Özellikle kullandıkları ilaçlar sonucu bağışıklıkları daha düşük olduğundan bu enfeksiyonu geçirdikleri andan itibaren romatizma ilaçlarına ara vermek gerekebilir. Sonradan tekrar bu ilaçlara başlanır. Koronavirüs tedavi sürecinde ilaca ara önemli" ifadelerini kullandı.

Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı
Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı
Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı
Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı
Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı

Koronavirüs, İstanbul, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı - Son Dakika


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