"Romatizma her yaşta sizi bulabilir" - Son Dakika

"Romatizma her yaşta sizi bulabilir"

12.10.2020 11:28

Romatizmanın ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğunu söyledi.

Romatizmanın ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğunu söyledi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, artritin "romatizma" ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu belirterek, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğuna dikkat çekti.12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle yaptığı açıklamasına, artrit durumunun tanımı ile başlayan Prof. Dr. Mutlu, "Genel anlamı ile eklemlerde meydana gelen enflamasyonlu (yangılı) veya dejeneratif (kireçlenme) şikayetlerle birlikte ağrılı, zaman zaman hafif, orta, ileri derecede hareket kısıtlılığına sebep olan klinik bir tablodur." dedi.

Artritin her yaşta görülebilen bir durum olduğunu belirten Mutlu, "Toplum içinde yaygın olarak romatizma adı ile bilinmektedir. İskelet sistemimizin hareket etmesini sağlayan eklemler, eklemleri meydana getiren karşılıklı kıkırdak ve kemik yapılar, kaslar ve bu yapıları bir arada tutan bağlarda ağrı, bazen şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığına sebep olan bu klinik tabloya romatizma yani tıbbi genel adı ile artrit denilmektedir. Eklem romatizmaları (romatoid artrit, osteoartrit), yumuşak doku romatizmaları (boyun, bel ağrıları, fibromiyalji) ve kemik erimesi(osteoporoz) bunlar arasında en sık görünenleridir. Özellikle; son zamanlarda dünya yaş ortalamasının artması ile ileri yaşlarda osteoartrit (eklem kireçlenmesi) daha sık görülmektedir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Mahmut Mutlu, artritin tek bir hastalık olmadığının altını çizerek, "Yüzlü rakamlarla ifade edilen hastalık sayıları bu sınıfta adlandırılabilir. Artritler, cinsiyet göz önüne alındığında kadınlarda daha sık görülmekle beraber, yaş ortalaması arttıkça görülme sıklığı artmaktadır. Ancak; gut, ankilozan spondilit, genç erkeklerde görülen sistemik lupus, çocuklarda görülen akut romatizmal ateş de artrit terminolojisi altında bilinen hastalıklardandır. Hatta; 2020 başından beri dünyada pandemi ile seyreden COVID-19'un meydana getirdiği eklem ve kas ağrılarını da herhalde bundan sonra atrit başlığı altına inceleyeceğiz diye düşünebiliriz." açıklamasında bulundu.

SEBEBİ HALEN BİLİNMİYOR

"Artrit görülen hastalıkların (romatizmal hastalıkların) önemli bir bölümünde kesin neden bilinmemektedir." diyen Mutlu, bunu bir örnekle ifade etti;

"Örnek verecek olursak, ortopedistleri yakından ilgilendiren primer osteoartritin halen sebebi bilinmemektedir. Bazılarında ise genetik yatkınlık önem taşıyabilir. Damarları etkileyen tütün ürünleri, eklemlerde aşırı strese sebep olan obezite gibi faktörler artritin oluşmasında önemli etkenler arasında sayılır.

ASIL TEDAVİ: KORUYUCU HEKİMLİK

Artritlerin, yani romatizmal hastalıkların tedavisinde en uygun yolun seçilebilmesi için ilk etapta doğru tanı konulmalıdır. Erken dönemde bu hastalığın tanınması zor olabilir. Bazı izlem ve tetkikleri gerektirebilir. Her hasta için kişisel bir tedavi algoritması tanımlanmalıdır. Çünkü, hastalık yok hasta vardır. Sonuç olarak; en akıllı yolun önlenebilir artritlerde, yani sebebi tanımlanmış artritlerde asıl tedavinin koruyucu hekimlik olduğunu söyleyebiliriz."


- İstanbul

Beykent Üniversitesi, Ortopedi Bölümü, Mahmut Mutlu, toplum, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Romatizma her yaşta sizi bulabilir' - Son Dakika

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